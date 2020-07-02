В Новосибирске на время сузят сразу три улицы

- С 15 июля на 6,5 метров сужаются улица Семьи Шамшиных и улица Ядринцевская в районе дома по адресу улица Семьи Шамшиных, 40, к. 4, и на 15 метров посередине проезжей части в районе здания № 51/2 по улице Сибиряков-Гвардейцев с 18 июля, - говорится в сообщении полиции.