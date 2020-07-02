atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске на время сузят сразу три улицы

2 июля 2020, 14:59
Причиной неудобств станут работы на теплотрассе.

Сегодня, 2 июля, сотрудники ГИБДД Новосибирска предупредили о скором сужении дорог на трех улицах. Временные ограничения движения вводятся в нескольких районах города.

- С 15 июля на 6,5 метров сужаются улица Семьи Шамшиных и улица Ядринцевская в районе дома по адресу улица Семьи Шамшиных, 40, к. 4, и на 15 метров посередине проезжей части в районе здания № 51/2 по улице Сибиряков-Гвардейцев с 18 июля, - говорится в сообщении полиции.

Неудобства водители и пассажиры транспорта испытают из-за ремонтных работ на теплотрассе. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Материалы по теме
В Новосибирске до 15 июня перекроют движение на трех улицахЦентр Новосибирска перекроют 20 и 24 июня из-за парада ПобедыНесколько улиц перекроют в Новосибирске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52