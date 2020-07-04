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Новосибирцы жалуются на ручей из стоков у храма Михаила Архангела

4 июля 2020, 09:00
Ситуация не меняется несколько лет

Жители Новосибирска сообщают о ручье из канализационных стоков, который течет по улице Большевистской. Вонь стоит от храма Михаила Архангела и вниз по улице.

Подписчики сообщества АСТ-54, где появился пост и видео, заявляют, что такие реки текут уже несколько лет.

«Возле днепрогэсовской есть коллектор, с евроберега канализацию качает, потому и вонь такая, а если какая неисправность, то реки говёные текут по склону вниз. Ничего удивительного», - пишет Юрий.

Другие винят в этом горожан, которые засоряют отходами выгребную яму.

#Новости#Город
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