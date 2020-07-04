Новосибирцы жалуются на ручей из стоков у храма Михаила Архангела

Жители Новосибирска сообщают о ручье из канализационных стоков, который течет по улице Большевистской. Вонь стоит от храма Михаила Архангела и вниз по улице.
Подписчики сообщества АСТ-54, где появился пост и видео, заявляют, что такие реки текут уже несколько лет.
«Возле днепрогэсовской есть коллектор, с евроберега канализацию качает, потому и вонь такая, а если какая неисправность, то реки говёные текут по склону вниз. Ничего удивительного», - пишет Юрий.
Другие винят в этом горожан, которые засоряют отходами выгребную яму.