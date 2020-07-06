Новосибирская прокуратура заставила бизнесменов выплатить более 100 млн. руб

Новосибирская прокуратура подвела итоги первого полугодия. В релизе пресс-служба надзорного ведомства рассказала, как в нынешних сложных условиях решались вопросы погашения просроченной задолженности по публичным контрактам. Эту деятельность назвали приоритетной для органов прокуратуры.
В 1 полугодии после вмешательства прокуратуры заказчики перечислили исполнителям - субъектам малого и среднего бизнеса - по контрактам свыше 107 млн. рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 65 должностных лиц.
В качестве примера приводится ситуация в Бердске и Искитиме, где удалось ликвидировать задолженность на сумму свыше 30 млн. рублей. В Куйбышеве взыскано более 80 тыс. руб по четырем муниципальным контрактам. Обо всех фактах нарушения сроков оплаты юридические лица и предприниматели могут жаловаться в органы прокуратуры.