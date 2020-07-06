В Карасуке мужчина попытался подкупить полицейского

За взятку стражу порядка также предлагалось исключить из протокола осмотра места происшествия сведений о прицепе. После передачи денег мужчина был задержан сотрудниками полиции. Карасукский районный суд арестовал также «Тойоту Камри», принадлежащий злоумышленнику. В случае вынесения судом обвинительного протокола машина будет реализована для выплаты штрафа.