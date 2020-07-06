В Карасуке мужчина попытался подкупить полицейского

В Карасуке предъявлено обвинение 35-летнему мужчине, который подозревается в даче взятки полицейскому в размере 50 тыс. руб. Взамен он хотел вернуть прицеп от грузового автомобиля, изъятого при расследовании преступления о контрабанде леса.
За взятку стражу порядка также предлагалось исключить из протокола осмотра места происшествия сведений о прицепе. После передачи денег мужчина был задержан сотрудниками полиции. Карасукский районный суд арестовал также «Тойоту Камри», принадлежащий злоумышленнику. В случае вынесения судом обвинительного протокола машина будет реализована для выплаты штрафа.