В Новосибирске разрешили купаться «У моря Обского»

У других пляжей, в том числе у «Бугринской рощи», разрешений для купания граждан, нет. Здесь можно только позагорать, полежать, но не купаться. Градоначальник отметил, что люди все равно купаются, за всеми не усмотришь. Поэтому даже на пляже, где купаться запрещено, дежурят спасатели и медики.