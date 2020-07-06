В Новосибирске разрешили купаться «У моря Обского»

В Новосибирске разрешили купаться на одном из двух открытых пляжей - «У моря Обского», расположенного на улице Софийской. Об этом на оперативном совещании заявил мэр Анатолий Локоть.
«В городе сегодня действуют два городских муниципальных пляжа: «У моря Обского» и «Бугринская роща». По состоянию качества воды, разрешено купаться лишь на одном из них» - заявил Локоть.
У других пляжей, в том числе у «Бугринской рощи», разрешений для купания граждан, нет. Здесь можно только позагорать, полежать, но не купаться. Градоначальник отметил, что люди все равно купаются, за всеми не усмотришь. Поэтому даже на пляже, где купаться запрещено, дежурят спасатели и медики.