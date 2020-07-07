Новосибирцам предложено выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести»

Жителям Новосибирской области предстоит самим выбрать, где разместится Памятная стела «Город трудовой доблести». Губернатор Андрей Травников инициировал запуск процедуры общественного голосования.
Присвоение Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести» обсуждали во время расширенного заседания оргкомитета «Победа» 7 июля. В нем приняли участие губернатор Андрей Травников, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Установка Памятной стелы – это обязательное мероприятия, и сегодня уже есть определённые пожелания о том, где она могла бы быть расположена и как она могла бы выглядеть. Тем не менее, это не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета. Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и жители города, и экспертное сообщество — архитекторы, художники. Чтобы это было действительно общее решение. Мы понимаем, что это – решение на десятилетия вперёд», — отметил Андрей Травников.
Напомним, за присвоение Новосибирску почетного звания жители региона голосовали вместе с поправками в Конституцию. Положительно по этому вопросу высказались около 500 тысяч новосибирцев. 2 июля Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он был отмечен в Новосибирске салютом.