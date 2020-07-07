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Подросток травмировал спину во время прыжка в воду в Новосибирске

7 июля 2020, 15:31
Спасатели оказались рядом и оказали помощь подростку

17-летний парень во время прыжка в воду на карьере Горский повредил спину. Помощь ему оказали спасатели Новосибирска.

Согласно сводке МАСС, 6 июля вечером молодой человек купался на картере и неудачно прыгнул с берега в воду. Он поскользнулся и упал на спину. Спасатели обработали рану самостоятельно, помощь медиков не понадобилась. Несмотря на то, что серьезных последствий избежать удалось, с подростком провели профилактическую беседу.

МАСС напоминает горожанам о запрете купания в карьере Горский из-за особенностей местности – большая глубина, скальные породы, грязная вода.

Напомним, в городе официально открыли два пляжа - «У моря Обского» и «Бугринская роща».

#Новости#Происшествия
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