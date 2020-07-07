Подросток травмировал спину во время прыжка в воду в Новосибирске

Согласно сводке МАСС, 6 июля вечером молодой человек купался на картере и неудачно прыгнул с берега в воду. Он поскользнулся и упал на спину. Спасатели обработали рану самостоятельно, помощь медиков не понадобилась. Несмотря на то, что серьезных последствий избежать удалось, с подростком провели профилактическую беседу.