Подросток травмировал спину во время прыжка в воду в Новосибирске

17-летний парень во время прыжка в воду на карьере Горский повредил спину. Помощь ему оказали спасатели Новосибирска.
Согласно сводке МАСС, 6 июля вечером молодой человек купался на картере и неудачно прыгнул с берега в воду. Он поскользнулся и упал на спину. Спасатели обработали рану самостоятельно, помощь медиков не понадобилась. Несмотря на то, что серьезных последствий избежать удалось, с подростком провели профилактическую беседу.
МАСС напоминает горожанам о запрете купания в карьере Горский из-за особенностей местности – большая глубина, скальные породы, грязная вода.
Напомним, в городе официально открыли два пляжа - «У моря Обского» и «Бугринская роща».