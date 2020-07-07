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В Новосибирске в день Ивана Купалы из фонтанов спустили воду

7 июля 2020, 14:11
Городские службы рассказали о причинах отключения

В День Ивана Купала в Новосибирске осушили фонтаны в целях безопасности и сохранности сооружения.

Как рассказал директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко «НН», меры приняты для того, чтобы фонтаны не испортили сами жители города. Хулиганы часто в праздник используют воду из фонтанов и обливают прохожих или купаются сами. То же происходит и на ВДВ. Именно поэтому городские службы спускают в фонтанах воду, чтобы лишний раз не провоцировать нарушителей.

При этом завтра, 8 июля, фонтаны вновь заработают.

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#Новости#Город
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