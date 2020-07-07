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В Новосибирской области трое мужчин пострадали, разжигая костры

7 июля 2020, 09:53
Мужчины получили ожоги различной степени тяжести.

В Искитимском районе трое мужчин получили ожоги на отдыхе, разводя костер. Случаи неосторожного обращения с огнем зафиксированы с 28 июня по 6 июля.

По сообщению ОНД Искитима, первый случай произошел, когда мужчина пытался разжечь печь, используя при этом бензин. В итоге его госпитализировали с ожогами лица, рук и бедра первой и второй степени.

В деревни Бурмистрово мужчина обжег себе ноги, пытаясь развести костер с помощью средств для розжига. Третий пострадавший тоже госпитализирован из Бурмистрово. Он получил ожог руки 5 июля из-за неправильного использования жидкости для розжига.

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#Новости#Происшествия
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