Массовая авария произошла под Новосибирском

Сообщается, что на трассе 50К-17Р на повороте на Верх-Тулу столкнулись Chevrolet Niva и минивэн Toyota FunCargo. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, но особо досталось Тойоте. Также досталось и хэтчбеку Subaru Impreza. Он стоит без переднего бампера и замятым капотом.