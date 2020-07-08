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Массовая авария произошла под Новосибирском

8 июля 2020, 12:23
ДТП произошло на трассе 50К-17Р на повороте на Верх-Тулу.

Сразу несколько автомобилей столкнулись под Новосибирском. О массовой аварии информирует служба эвакуации АСТ-54.

Сообщается, что на трассе 50К-17Р на повороте на Верх-Тулу столкнулись Chevrolet Niva и минивэн Toyota FunCargo. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, но особо досталось Тойоте. Также досталось и хэтчбеку Subaru Impreza. Он стоит без переднего бампера и замятым капотом.

По предварительной информации, в аварии пострадали пять человек, в том числе - двое детей 2-х и 6-ти лет. Пострадавшие доставлены в больницу.

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