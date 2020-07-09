53% сибиряков на самоизоляции прошли дополнительное обучение

В целом среди россиян, работавших удаленно, 63% респондентов занялись на самоизоляции самообразованием. Из тех же, кто работал в привычном формате, только 44% прошли дополнительное обучение. Среди безработных самообразованием на самоизоляции занимался каждый второй. Чаще всего искали для себя обучение люди моложе 30 лет, находящиеся в поиске новой работы. Наименьший интерес к дополнительному образованию проявился у соискателей старше 45 лет.