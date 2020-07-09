53% сибиряков на самоизоляции прошли дополнительное обучение

Во время режима самоизоляции 53% жителей Сибири, находящихся в поиске работы, прошли дополнительное обучение. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru. Большинство из этих людей освоили бесплатные образовательные программы – на них записались 82% респондентов проведенного опроса.
В целом среди россиян, работавших удаленно, 63% респондентов занялись на самоизоляции самообразованием. Из тех же, кто работал в привычном формате, только 44% прошли дополнительное обучение. Среди безработных самообразованием на самоизоляции занимался каждый второй. Чаще всего искали для себя обучение люди моложе 30 лет, находящиеся в поиске новой работы. Наименьший интерес к дополнительному образованию проявился у соискателей старше 45 лет.
- Бесплатные курсы ожидаемо оказались наиболее популярными и у удаленных сотрудников, и у тех, кто продолжал трудиться на рабочих местах, и у безработных. Самостоятельно оплачивали дополнительное обучение в период самоизоляции только 38%, еще 3% учились за счет работодателя», – рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.
Треть из тех, что самостоятельно платили за обучение, потратили на это от 5 000 до 15 000 рублей, еще четверть – не более 5 000 рублей. Интересно, что 3% респондентов потратили на самообразование в изоляции свыше 100 000 рублей.