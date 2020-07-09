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В Новосибирск из Алма-Аты прилетели 29 россиян

9 июля 2020, 19:30
Самолет приземлился в Толмачево в 18.34.

Почти 30 россиян прилетели в четверг 9 июля на борту самолета авиакомпании S7 из Алма-Аты в Новосибирск. Это жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей, а также Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. Об этом сообщает посольство России в Казахстане.

"В Новосибирск этим бортом вылетели 29 человек, среди которых один гражданин Республики Казахстан с видом на жительство в России", - говорится в сообщении.

Самолет приземлился в Толмачево в 18.34. А сегодня ночью в Новосибирск прибудет езе один вывозной рейс - из Бишкека. Его в аэропорту ждут в 0.15.

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#Новости#Транспорт
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