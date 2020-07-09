В Новосибирск из Алма-Аты прилетели 29 россиян

Почти 30 россиян прилетели в четверг 9 июля на борту самолета авиакомпании S7 из Алма-Аты в Новосибирск. Это жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей, а также Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. Об этом сообщает посольство России в Казахстане.