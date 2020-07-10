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В Новосибирске изменят маршруты троллейбусов №22 и №36

10 июля 2020, 10:39
Маршрут изменят из-за ограничений движения на перекрестке ул. Бориса Богаткова и Кошурникова.

Мэрия Новосибирска сообщила о временном изменении схемы движения троллейбусов №22 и 36.

Электротранспорт изменил маршрут из-за земляных работ на перекрестке ул. Бориса Богаткова и Кошурникова.

Новый маршрут: от остановки «Ул. Кошурникова» по направлению к «Кафе «Лада» - по ул. Кошурникова с правым поворотом на ул. Бориса Богаткова, разворотом в районе остановки «Молодежная», ул. Бориса Богаткова, далее по маршруту.

Напомним, что в связи со строительством теплосети будет ограничен проезд по ул. Кошурникова: с 10 июля по 10 августа возле здания №221 на ул. Б.Богаткова, с 11 по 31 августа – возле зданий №221 и 239 по ул. Богаткова, с 1 по 11 сентября – в районе здания №239 по ул. Б.Богаткова.

#Новости#Город
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