В Новосибирске изменят маршруты троллейбусов №22 и №36

Мэрия Новосибирска сообщила о временном изменении схемы движения троллейбусов №22 и 36.
Электротранспорт изменил маршрут из-за земляных работ на перекрестке ул. Бориса Богаткова и Кошурникова.
Новый маршрут: от остановки «Ул. Кошурникова» по направлению к «Кафе «Лада» - по ул. Кошурникова с правым поворотом на ул. Бориса Богаткова, разворотом в районе остановки «Молодежная», ул. Бориса Богаткова, далее по маршруту.
Напомним, что в связи со строительством теплосети будет ограничен проезд по ул. Кошурникова: с 10 июля по 10 августа возле здания №221 на ул. Б.Богаткова, с 11 по 31 августа – возле зданий №221 и 239 по ул. Богаткова, с 1 по 11 сентября – в районе здания №239 по ул. Б.Богаткова.