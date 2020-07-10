В Новосибирске изменят маршруты троллейбусов №22 и №36

Напомним, что в связи со строительством теплосети будет ограничен проезд по ул. Кошурникова: с 10 июля по 10 августа возле здания №221 на ул. Б.Богаткова, с 11 по 31 августа – возле зданий №221 и 239 по ул. Богаткова, с 1 по 11 сентября – в районе здания №239 по ул. Б.Богаткова.