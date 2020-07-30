В Краснозерском районе помощница обокрала труженицу тыла

Posted 30 июля 2020, 11:27
Published 30 июля 2020, 11:27
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
В Краснозерском районе перед судом предстанет 33-летняя местная жительница. Она подозревается в краже "путинского" пособия 91-летней пенсионерке, труженице тыла. Согласно Указу Президента ветерану полагались 50 тысяч рублей.
Обвиняемая помогала пожилой женщине по хозяйству, и в апреле этого года она похитила деньги у старушки и потратила их на свои нужды.
Злоумышленница полностью признала вину и возместила причиненный преступлением ущерб, но поздно. Дело будет слушаться в Краснозерском районном суде.