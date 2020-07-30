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Posted 30 июля 2020, 11:27

Published 30 июля 2020, 11:27

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

В Краснозерском районе помощница обокрала труженицу тыла

30 июля 2020, 11:27
Она присвоила "путинские" 50 тысяч рублей.

В Краснозерском районе перед судом предстанет 33-летняя местная жительница. Она подозревается в краже "путинского" пособия 91-летней пенсионерке, труженице тыла. Согласно Указу Президента ветерану полагались 50 тысяч рублей.

Обвиняемая помогала пожилой женщине по хозяйству, и в апреле этого года она похитила деньги у старушки и потратила их на свои нужды.

Злоумышленница полностью признала вину и возместила причиненный преступлением ущерб, но поздно. Дело будет слушаться в Краснозерском районном суде.

#Криминал
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