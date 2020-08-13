Новосибирская область получила 2,5 миллиарда из федерального бюджета

Posted 13 августа 2020, 06:37
Published 13 августа 2020, 06:37
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Сегодня, 13 августа, правительство Новосибирской области сообщило о получении очередного транша из федерального бюджета. 2,5 миллиарда рублей направлены в регион в качестве компенсации недополученных доходов из-за коронакризиса.
Деньги перечислены Минфином России. Ии это уже второй транш финансовой помощи.
Первый раз было получено 2 миллиарда рублей. Деньги пришли в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 июля.
Такая поддержка позволит области реализовывать первоочередные, социально-значимые задачи. Часть средств будет перенаправлено в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области на аналогичные цели.