В Новосибирске откроют осенью бассейн за 205 млн рублей

Бассейн в Кировском районе Новосибирска стоимостью 205 млн рублей готовят к сдаче.
Спортивный объект планируют открыть уже осенью, сейчас оформляют необходимые для этого документы, заявил мэр Новосибирска.
Отметим, что в Затулинском жилмассиве проживает почти 105 тысяч человек, и подобный спортивный объект здесь с нетерпением ждали. Бассейн смогут посещать как любители, так и профессиональные пловцы.
Здесь есть два зала для занятий, тренерские комнаты, две сауны, буфет и другие административные помещения. На первом этаже находится зал для сухого плавания и зрительские трибуны.
Строительство бассейна обошлось в 205 млн рублей. 65,6 млн вложил концессионер, остальная сумма была собрана властями разных уровней.