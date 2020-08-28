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В Новосибирске откроют осенью бассейн за 205 млн рублей

28 августа 2020, 15:18
Объект строился в рамках концессионного соглашения

Бассейн в Кировском районе Новосибирска стоимостью 205 млн рублей готовят к сдаче.

Спортивный объект планируют открыть уже осенью, сейчас оформляют необходимые для этого документы, заявил мэр Новосибирска.

Отметим, что в Затулинском жилмассиве проживает почти 105 тысяч человек, и подобный спортивный объект здесь с нетерпением ждали. Бассейн смогут посещать как любители, так и профессиональные пловцы.

Здесь есть два зала для занятий, тренерские комнаты, две сауны, буфет и другие административные помещения. На первом этаже находится зал для сухого плавания и зрительские трибуны.

Строительство бассейна обошлось в 205 млн рублей. 65,6 млн вложил концессионер, остальная сумма была собрана властями разных уровней.

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