Сентябрь в Новосибирске будет дождливым

Первые числа сентября будут теплыми, но дождливыми в Новосибирской области. Середина первой декады будет прохладной: днем до +11+12, ночью до +7. Прохладной и пасмурной будет большая часть дней сентября.
Сервис «Яндекс. Погода» передает на 1 сентября осадки в виде дождя. Температура ночью составит +16 градусов, днем +22 градуса. Небо будет хмурым и на следующий день, 2 сентября. Опять же ожидается небольшой дождь. Дневная температура воздуха составит 23 градуса, ночная +13.
Не прекратиться дождь и в четверг, и в пятницу. 3 сентября передают днем до +24, ночью +19 градусов. А вот в пятницу значительно похолодает как днем, так и ночью - +14, +13.