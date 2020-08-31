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Сентябрь в Новосибирске будет дождливым

31 августа 2020, 13:25
Тепло будет всего несколько дней

Первые числа сентября будут теплыми, но дождливыми в Новосибирской области. Середина первой декады будет прохладной: днем до +11+12, ночью до +7. Прохладной и пасмурной будет большая часть дней сентября.

Сервис «Яндекс. Погода» передает на 1 сентября осадки в виде дождя. Температура ночью составит +16 градусов, днем +22 градуса. Небо будет хмурым и на следующий день, 2 сентября. Опять же ожидается небольшой дождь. Дневная температура воздуха составит 23 градуса, ночная +13.

Не прекратиться дождь и в четверг, и в пятницу. 3 сентября передают днем до +24, ночью +19 градусов. А вот в пятницу значительно похолодает как днем, так и ночью - +14, +13.

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