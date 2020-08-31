В Новосибирске открыли «горячую линию» по Единому дню голосования

С 31 августа по 10 сентября звонки принимаются с 9.00 до 18.00. 11 сентября – с 9.00 до 17.00. 12 сентября – с 10.00 до 17.00. 13 сентября – с 8.00 до 22.00. 14 сентября – с 9.00 до 17.00.