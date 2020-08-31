В Новосибирске открыли «горячую линию» по Единому дню голосования

С 31 августа в Новосибирской области работает «горячая линия» по соблюдению прав граждан в период подготовки и проведения Единого дня голосования. Звонки на нее по 14 сентября принимают в аппарате Уполномоченного по правам человека.
Напомним, Единый день голосования пройдет в стране 13 сентября. Новосибирцы со своими жалобами могут обратиться на «горячую линию» по телефону 8(383) 223-78-80.
С 31 августа по 10 сентября звонки принимаются с 9.00 до 18.00. 11 сентября – с 9.00 до 17.00. 12 сентября – с 10.00 до 17.00. 13 сентября – с 8.00 до 22.00. 14 сентября – с 9.00 до 17.00.