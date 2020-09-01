Госэкспертиза отклонила проект берегоукрепления в Бердске

Документы на госэкспертизу отправили еще в ноябре 2019 года, но специалисты вернули их с замечаниями. Проект доработали и вновь отдали, но эксперты вновь остались недовольны и выдали отрицательное заключение. Подрядчик, а также минприроды НСО исправляют ошибки и готовят новый пакет документов. Ей соберут к 20 сентября.