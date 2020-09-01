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Госэкспертиза отклонила проект берегоукрепления в Бердске

1 сентября 2020, 13:59
Проект оценили в 444 млн рублей

Госэкспертиза нашла нарушения в проекте берегоукрепления в Бердске и дала отрицательное заключение.

Эту информацию Бердск-Онлайн подтвердила директор бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова. По ее словам, все дело в высокой стоимости работ. Изначально проект оценивали в 150 млн рублей, а после цена возросла до 444 млн рублей.

Документы на госэкспертизу отправили еще в ноябре 2019 года, но специалисты вернули их с замечаниями. Проект доработали и вновь отдали, но эксперты вновь остались недовольны и выдали отрицательное заключение. Подрядчик, а также минприроды НСО исправляют ошибки и готовят новый пакет документов. Ей соберут к 20 сентября.

Бердск-Онлайн изучил заключение. Выяснилось, что сметная стоимость определена не достоверно. Засомневались эксперты в надежности и безопасности сооружения берегоукрепления правого берега водохранилища. Расходятся данные по инженерным изысканиям и требованиям техрешений.

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