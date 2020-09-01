atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске закрывают для пешеходов Октябрьский мост

1 сентября 2020, 18:40
Это связано с реконструкцией его дамбы

В середине июня 2020 года новосибирцы обратили внимание на состояние Октябрьского моста. По их мнению, оно вызывало опасения и требовало ремонта.

Сегодня, 1 сентября, стало известно, что со среды движение пешеходов по Октябрьскому мосту и его дамбе прекращается. Это связано в реконструкцией самой дамбы.

По данным Сиб.фм, закрытие движения пешеходов по мосту – это начало общей реконструкции. Вслед за дамбой строители возьмутся за ремонт самого моста.

Работы должны начаться в 2021 году. Закончить их должны к Молодёжному чемпионату мира по хоккею.

Материалы по теме
Травников проконтролировал строительство четвертого моста в НовосибирскеВ Новосибирске отремонтировали проблемный коллектор у Димитровского мостаНа Димитровском мосту произошло тройное ДТП
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52