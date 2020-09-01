В Новосибирске закрывают для пешеходов Октябрьский мост

В середине июня 2020 года новосибирцы обратили внимание на состояние Октябрьского моста. По их мнению, оно вызывало опасения и требовало ремонта.
Сегодня, 1 сентября, стало известно, что со среды движение пешеходов по Октябрьскому мосту и его дамбе прекращается. Это связано в реконструкцией самой дамбы.
По данным Сиб.фм, закрытие движения пешеходов по мосту – это начало общей реконструкции. Вслед за дамбой строители возьмутся за ремонт самого моста.
Работы должны начаться в 2021 году. Закончить их должны к Молодёжному чемпионату мира по хоккею.