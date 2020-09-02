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Губернатор проконтролировал развитие социальной инфраструктуры Черепановского района

2 сентября 2020, 13:13
Ему представили результаты реализации национальных проектов «Образование» и «Формирование комфортной городской среды»

Мы уже сообщали о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку в Черепановский район. Здесь он оценил масштаб модернизации котельных и тепловых сетей, потребовав неукоснительного соблюдения сроков работ.

Кроме котельных, глава региона оценил ход строительства Дорогинской врачебной амбулатории. Ему представили результаты реализации на территории Черепановского района национальных проектов «Образование» и «Формирование комфортной городской среды».

Амбулатория в Дорогино строится с 2018 года. На данный момент идут завершающие работы по отделке и благоустройству прилегающей территории. На покупку оборудования и мебели выделено 3,8 миллиона рублей. Закончить обустройство планируют 30 сентября, а открытие намечено на ноябрь 2020 года.

На примере Черепановской специальной коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья губернатору представили результаты реализации национального проекта «Образование».В 2019 году школе присвоен статус регионального ресурсного центра развития образования Новосибирской области по теме «Создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательной организации».

По поручению Губернатора в Черепаново была завершена программа по благоустройству парка «Берёзовая роща». Работы прошли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в три этапа – с 2017 по 2019 годы. На него затрачен 21 миллион рублей.

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