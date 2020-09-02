Губернатор проконтролировал развитие социальной инфраструктуры Черепановского района

Амбулатория в Дорогино строится с 2018 года. На данный момент идут завершающие работы по отделке и благоустройству прилегающей территории. На покупку оборудования и мебели выделено 3,8 миллиона рублей. Закончить обустройство планируют 30 сентября, а открытие намечено на ноябрь 2020 года.