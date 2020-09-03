Новосибирцы провели акцию в поддержку жителей Хабаровска

Одной из участников стала активистка Яна Дробноход, которую неоднократно задерживали во время несогласованных уличных акций. К флешмобу присоединились новосибирцы, которые подверглись административному преследованию за поддержку Сергея Фургала. Участники проскандировали "Хабаровск, мы с вами".