Новосибирцы провели акцию в поддержку жителей Хабаровска

Десять жителей Новосибирска провели акцию в поддержку хабаровчан, сообщает Тайга.инфо. Перфоманс сибиряки сняли на видео. Они показывали таблички с названиями сибирских городов и озвучили их проблемы.
Участники озвучили острые социальные и экологические темы. Для Новосибирска актуальной проблемы не нашлось. "Могущество России прирастать будет Сибирью" - сказал участник, подняв табличку с названием нашего города.
Одной из участников стала активистка Яна Дробноход, которую неоднократно задерживали во время несогласованных уличных акций. К флешмобу присоединились новосибирцы, которые подверглись административному преследованию за поддержку Сергея Фургала. Участники проскандировали "Хабаровск, мы с вами".