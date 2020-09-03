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Новосибирцы провели акцию в поддержку жителей Хабаровска

3 сентября 2020, 16:12
Для Новосибирска актуальной проблемы не нашлось.

Десять жителей Новосибирска провели акцию в поддержку хабаровчан, сообщает Тайга.инфо. Перфоманс сибиряки сняли на видео. Они показывали таблички с названиями сибирских городов и озвучили их проблемы.

Участники озвучили острые социальные и экологические темы. Для Новосибирска актуальной проблемы не нашлось. "Могущество России прирастать будет Сибирью" - сказал участник, подняв табличку с названием нашего города.

Одной из участников стала активистка Яна Дробноход, которую неоднократно задерживали во время несогласованных уличных акций. К флешмобу присоединились новосибирцы, которые подверглись административному преследованию за поддержку Сергея Фургала. Участники проскандировали "Хабаровск, мы с вами".

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