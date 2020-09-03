«Партия пенсионеров» в ближайшее воскресенье может обогнать «Справедливую Россию»

Особую электоральную привлекательность "новых левых" косвенно подтвердил Григорий Казанков. Политтехнолог рискнул спрогнозировать попадание в законодательные органы регионов не менее 5 различных партий, а где-то, по совам Казанкова, эта цифра может дорасти до 6-7. С большой вероятностью, свои фракции в думах и собраниях получат представители объединений, не относящихся к большой парламентской четвёрке: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. А в 2021 подобная тенденция, по мнению Казанкова, коснётся Госдумы.