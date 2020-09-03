«Партия пенсионеров» в ближайшее воскресенье может обогнать «Справедливую Россию»

Директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин назвал "Партию пенсионеров" одним из главных конкурентов СР на выборах в региональные законодательные собрания. Эксперт констатировал, что "Справедливая Россия" утратила доверие оппозиционно настроенных избирателей, долгое время "размывая" протест, фактически "паразитируя" на негативной повестке, ничего не предлагая взамен. Данилин констатировал, что эсеры лишь "растягивают" период своего политического угасания. Таким образом, рейтинг мироновцев вскоре может успешно перекочевать к кандидатам от пенсионеров.
Особую электоральную привлекательность "новых левых" косвенно подтвердил Григорий Казанков. Политтехнолог рискнул спрогнозировать попадание в законодательные органы регионов не менее 5 различных партий, а где-то, по совам Казанкова, эта цифра может дорасти до 6-7. С большой вероятностью, свои фракции в думах и собраниях получат представители объединений, не относящихся к большой парламентской четвёрке: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. А в 2021 подобная тенденция, по мнению Казанкова, коснётся Госдумы.