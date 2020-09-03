В Маслянинском районе поймали незадачливого автоугонщика

Сотрудники полиции по подозрению в угоне задержали 18-летнего жителя рабочего поселка Маслянино. По версии сотрудников МВД, он ночью свободно вошел во двор дома по улице Сибирской, где находился автомобиль. Воспользовавшись тем, что в ключ находился в замке зажигания, а ворота открыты, подозреваемый совершил угон.