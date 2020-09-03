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В Маслянинском районе поймали незадачливого автоугонщика

3 сентября 2020, 19:52
Машина заглохла в нескольких метрах от места угона

В Маслянинском районе полиция задержала угонщика автомобиля. О том, что его машина пропала, сообщил в полицию 27 августа 21-летний житель села Мамоново, у которого пропал ВАЗ-21099. Машина исчезла со двора дома по улице Сибирская.

Сотрудники полиции по подозрению в угоне задержали 18-летнего жителя рабочего поселка Маслянино. По версии сотрудников МВД, он ночью свободно вошел во двор дома по улице Сибирской, где находился автомобиль. Воспользовавшись тем, что в ключ находился в замке зажигания, а ворота открыты, подозреваемый совершил угон.

Автомобиль был обнаружен в нескольких метрах от дома. Как пояснил задержанный, он не смог далеко уехать из-за того, что машина заглохла. После чего он скрылся.

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