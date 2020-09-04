В Новосибирске отделочник сорвался со стены спортивного центра НГУ

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали на скорой помощи. У него оскольчатый перелом отростка второго шейного позвонка, открытый перелом обеих костей двух предплечий, тупая травма живота. Сообщается, что отделочник пренебрег страховкой. Он был трезв, но официально не трудоустроен.