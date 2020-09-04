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В Новосибирске отделочник сорвался со стены спортивного центра НГУ

4 сентября 2020, 14:09
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали на скорой помощи.

Рабочий-отделочник, осуществлявший ремонт фасада здания учебно-спортивного оздоровительного центра НГУ (улица Пирогова, дом №12), сорвался и упал с 8-метровой высоты. Как сообщает КП-Новосибирск, мужчина оступился на строительных лесах.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали на скорой помощи. У него оскольчатый перелом отростка второго шейного позвонка, открытый перелом обеих костей двух предплечий, тупая травма живота. Сообщается, что отделочник пренебрег страховкой. Он был трезв, но официально не трудоустроен.

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#Новости#Происшествия
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