В Новосибирске отделочник сорвался со стены спортивного центра НГУ

Рабочий-отделочник, осуществлявший ремонт фасада здания учебно-спортивного оздоровительного центра НГУ (улица Пирогова, дом №12), сорвался и упал с 8-метровой высоты. Как сообщает КП-Новосибирск, мужчина оступился на строительных лесах.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали на скорой помощи. У него оскольчатый перелом отростка второго шейного позвонка, открытый перелом обеих костей двух предплечий, тупая травма живота. Сообщается, что отделочник пренебрег страховкой. Он был трезв, но официально не трудоустроен.