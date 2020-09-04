В Новосибирской области сбившему толпу подростков мужчине дали 6 лет

Водитель джипа, сбивший год назад подростков в Барабинске, приговорен к 6 годам колонии. В том ДТП погиб один подросток. Он скончался в больнице через 3 месяца.
Напомним, 26 октября 2019 года компания молодых людей шла с дискотеки, когда на большой скорости в них влетел джип. ДТП произошло на перекрестке ул. Ермака и Колхозного переулка. Мать погибшего мальчика заявила, что мужчина был пьян, а в полиции установили, что у автомобиля не было тормозного пути.
Суд отправил виновника в колонию общего режима на 6 лет, а также обязал выплатить семье погибшего подростка моральную компенсацию и возместить расходы на похороны.
Как пишет КП-Новосибирска, мать подростка согласилась с приговором.