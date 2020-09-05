СК начал проверку после смерти мужчины в отделе полиции Искитима

СК проводит доследственную проверку по факту внезапной смерти 55-летнего мужчины в искитимском отделении полиции.
По информации пресс-службы МВД, мужчина пришел в отделение полиции 2 сентября с намерением пообщаться с оперативников. Он был агрессивной настроен и даже бросил полицейскому свой паспорт. После началась перпалка. Мужчина ударил полицейского в лицо кулаком и замахнулся не него тростью. Полицейские скрутили его, и мужчина потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.
Признаков насильственной смерти после осмотра тела не обнаружено. Медики считают, что он умер от сердечной недостаточности.