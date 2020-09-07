«Сибирь» проиграла третий матч подряд на старте КХЛ

Хоккеисты "Сибири" уступили в третьем матче на старте КХЛ. Новосибирская команда проиграла в Череповце местной "Северстали" 1:2.
Хозяева открыли счет, реализовав большинство на 7 минуте. Во втором периоде Юрки Йокипакка счет сравнял, также в большинстве. Ассистентами выступили Данил Романцев и Егор Миловзоров. В начале третьего периода "Северсталь" снова вышла вперед, установив окончательный счет.
Теперь "Сибирь" возвращается домой в Новосибирск. 10 сентября при пустых трибунах команда примет ЦСКА.