«Сибирь» проиграла третий матч подряд на старте КХЛ

Хозяева открыли счет, реализовав большинство на 7 минуте. Во втором периоде Юрки Йокипакка счет сравнял, также в большинстве. Ассистентами выступили Данил Романцев и Егор Миловзоров. В начале третьего периода "Северсталь" снова вышла вперед, установив окончательный счет.