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«Сибирь» проиграла третий матч подряд на старте КХЛ

8 сентября 2020, 01:40
"Северсталь" - "Сибирь" 2:1

Хоккеисты "Сибири" уступили в третьем матче на старте КХЛ. Новосибирская команда проиграла в Череповце местной "Северстали" 1:2.

Хозяева открыли счет, реализовав большинство на 7 минуте. Во втором периоде Юрки Йокипакка счет сравнял, также в большинстве. Ассистентами выступили Данил Романцев и Егор Миловзоров. В начале третьего периода "Северсталь" снова вышла вперед, установив окончательный счет.

Теперь "Сибирь" возвращается домой в Новосибирск. 10 сентября при пустых трибунах команда примет ЦСКА.

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