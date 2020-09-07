Скончался экс-руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Брушневский

Соболезнования в связи с кончиной Валентина Брушневского выразил губернатор НСО Андрей Травников. Он отметил, что Валентин Алексеевич был настоящим профессионалом, и при этом человеком неравнодушным, волевым, ответственным, мужественным. Валентин Алексеевич был руководителем аппарата антитеррористической комиссии Новосибирской области, комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве НСО.