Скончался экс-руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Брушневский

Бывший начальник управления административных органов администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области, ветеран военной службы Валентин Брушневский скончался 6 сентября в возрасте 69 лет. Он родился 11 декабря 1950 года в Хмельницкой области.
Валентин Алексеевич — ветеран военной службы, полковник в отставке, кавалер боевых орденов и медалей: награждён Орденом «Красная Звезда», Медалью «За безупречную службу» III, II и I степеней, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётными грамотами Президента Российской Федерации и Губернатора Новосибирской области. В течение двух лет выполнял интернациональный долг в Афганистане.
В 1996 году Брушневский принимал непосредственное участие в освобождении новосибирских милиционеров, попавших в плен к чеченским боевикам, сам участвовал в переговорах с Салманом Радуевым и спас жизни 12 милиционеров.
Соболезнования в связи с кончиной Валентина Брушневского выразил губернатор НСО Андрей Травников. Он отметил, что Валентин Алексеевич был настоящим профессионалом, и при этом человеком неравнодушным, волевым, ответственным, мужественным. Валентин Алексеевич был руководителем аппарата антитеррористической комиссии Новосибирской области, комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве НСО.
Гражданская панихида пройдет 8 сентября в Похоронном доме ИМИ (ул. Кропоткина, 112) с 11.30 до 13.00. Погребение Валентина Брушневского состоится на Заельцовском кладбище, квартал 103, с 13.45.