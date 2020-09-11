В Новосибирске ВАЗ сбил на пешеходном переходе двух девочек

По данным ГИБДД по городу, под колеса авто попали две сестры в возрасте 8 и 12 лет. 10 сентября около 21:00 они шли с магазина домой вместе с матерью. У дома № 16 по улице Арбузова они вышли на пешеходный переход, когда на них совершил наезд ВАЗ.