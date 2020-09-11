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Posted 11 сентября 2020, 03:47

Published 11 сентября 2020, 03:47

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В Новосибирске ВАЗ сбил на пешеходном переходе двух девочек

11 сентября 2020, 03:47
Девочки были в момент ДТП с матерью

Автомобиль ВАЗ-2114 сбил на пешеходном переходе в Новосибирске двух девочек.

По данным ГИБДД по городу, под колеса авто попали две сестры в возрасте 8 и 12 лет. 10 сентября около 21:00 они шли с магазина домой вместе с матерью. У дома № 16 по улице Арбузова они вышли на пешеходный переход, когда на них совершил наезд ВАЗ.

Девочки получили различные травмы, у одной подозревают перелом позвоночника.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#Происшествия#Новости
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