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В Новосибирске за 470 млн продается офис банка «Открытие»

28 октября 2020, 21:54
Здание располагается возле метро «Октябрьская».

На сайте объявлений Авито появилось сообщение о продаже здания на улице Кирова, 44 в Новосибирске. Это объект около метро «Октябрьская», там располагается головной офис банка «Открытие».

Сообщается, что общая площадь нежилого здания переменной этажности — 9,7 тысяч квадратных метров. Вместе со зданием продается земельный участок 10,2 тысяч квадратов. Там находится парковка. За все вместе банк просит 470,6 млн рублей.

Очевидно, банк «Открытие» в непростые времена оптимизирует расходы. Куда теперь переберется офис банка - пока неизвестно.

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