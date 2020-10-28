В Новосибирске за 470 млн продается офис банка «Открытие»

На сайте объявлений Авито появилось сообщение о продаже здания на улице Кирова, 44 в Новосибирске. Это объект около метро «Октябрьская», там располагается головной офис банка «Открытие».
Сообщается, что общая площадь нежилого здания переменной этажности — 9,7 тысяч квадратных метров. Вместе со зданием продается земельный участок 10,2 тысяч квадратов. Там находится парковка. За все вместе банк просит 470,6 млн рублей.
Очевидно, банк «Открытие» в непростые времена оптимизирует расходы. Куда теперь переберется офис банка - пока неизвестно.