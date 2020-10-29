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Минздрав Новосибирской области в два раза усилил работу Единой регистратуры 124

29 октября 2020, 19:33
Численность ее сотрудников увеличена до 30 человек

Сегодня, 29 октября, министр здравоохранения Новосибирской области сообщил, что его ведомство увеличило численность персонала службы 124. Это сделано для уменьшения времени дозвона в Единую регистратуру.

По словам Константина Хальзова, он понимает, под какой нагрузкой находятся службы 03, 112 и 124. В связи с этим пониманием с 30 октября количество сотрудников регистратуры 124 увеличится на 30 человек.

- Таким образом, работоспособность и возможность дозвона вырастут фактически в два раза. Дополнительно усиливается работа по службе 03 – обучено еще 15 человек, которые будут обслуживать звонки, - обрадовал население министр.

Хальзов рассказал, что накануне была достигнута договоренность о дополнительном привлечении ординаторов. Ими, по обещанию чиновника, усилят поликлиники.

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