Минздрав Новосибирской области в два раза усилил работу Единой регистратуры 124

Сегодня, 29 октября, министр здравоохранения Новосибирской области сообщил, что его ведомство увеличило численность персонала службы 124. Это сделано для уменьшения времени дозвона в Единую регистратуру.
По словам Константина Хальзова, он понимает, под какой нагрузкой находятся службы 03, 112 и 124. В связи с этим пониманием с 30 октября количество сотрудников регистратуры 124 увеличится на 30 человек.
- Таким образом, работоспособность и возможность дозвона вырастут фактически в два раза. Дополнительно усиливается работа по службе 03 – обучено еще 15 человек, которые будут обслуживать звонки, - обрадовал население министр.
Хальзов рассказал, что накануне была достигнута договоренность о дополнительном привлечении ординаторов. Ими, по обещанию чиновника, усилят поликлиники.