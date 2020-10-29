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В Новосибирске врачи скорой помощи начнут выписывать рецепты

29 октября 2020, 20:20
В регионе запускается пилотный проект

Сегодня, 29 октября, в Новосибирске сообщили о нововведении в работе сотрудников скорой помощи. Им разрешили выписывать для пациентов рецепты.

Об очередном свидетельстве агонии региональной системы здравоохранения стало известно в ходе брифинга, который провел ответственный чиновник Константин Хальзов. Именно он сообщил, что медики скорых смогут выписывать рецепты.

- Работа только начинается. Это инновация, так скажем. Пока не всё получается, но внедряем. Не на потоке, - прокомментировал региональный министр здравоохранения.

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