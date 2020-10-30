Еще 185 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

185 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области, согласно данным оперштаба на 30 октября. Всего зарегистрировано 17 124 случая заражения, в том числе 1 092 среди детей.
За прошедшие сутки отрицательные тесты на covid-19 выдали 142 пациентам (14 230 всего). Также оперштаб сообщил о смерти еще пятерых пациентов с коронавирусом. Умерли мужчины в возрасте 64 года, 74 года и 83 года, и женщины в возрасте 62 года и 65 лет. Всего же выявлено 583 смерти от опасной инфекции.
3 833 взрослых новосибирца попали в инфекционную больницу в результате инфицирования, а также с подозрением. В районных больницах таких пациентов 1 478.
В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях лежат 119 пациентов с коронавирусом, 38 подключили к ИВЛ.
Отметим также, что на лечении в больницах находятся 68 детей.
За сутки зарегистрировано 5 160 обращений с ОРВИ, госпитализированы 13 человек.