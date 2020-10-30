Еще 185 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

За прошедшие сутки отрицательные тесты на covid-19 выдали 142 пациентам (14 230 всего). Также оперштаб сообщил о смерти еще пятерых пациентов с коронавирусом. Умерли мужчины в возрасте 64 года, 74 года и 83 года, и женщины в возрасте 62 года и 65 лет. Всего же выявлено 583 смерти от опасной инфекции.