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Еще 185 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

30 октября 2020, 12:46
3 607 человек попали под меднаблюдение в связи с возможным риском заболеть.

185 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области, согласно данным оперштаба на 30 октября. Всего зарегистрировано 17 124 случая заражения, в том числе 1 092 среди детей.

За прошедшие сутки отрицательные тесты на covid-19 выдали 142 пациентам (14 230 всего). Также оперштаб сообщил о смерти еще пятерых пациентов с коронавирусом. Умерли мужчины в возрасте 64 года, 74 года и 83 года, и женщины в возрасте 62 года и 65 лет. Всего же выявлено 583 смерти от опасной инфекции.

3 833 взрослых новосибирца попали в инфекционную больницу в результате инфицирования, а также с подозрением. В районных больницах таких пациентов 1 478.

В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях лежат 119 пациентов с коронавирусом, 38 подключили к ИВЛ.

Отметим также, что на лечении в больницах находятся 68 детей.

За сутки зарегистрировано 5 160 обращений с ОРВИ, госпитализированы 13 человек.

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