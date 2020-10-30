Новосибирский инспектор МЧС стал лучшим в Сибири

Уже 15 лет Дмитрий Халяпин следит за порядком на Новосибирском водохранилище и его притоках, а также на Оби. Он ни раз помогал тонущим, а также принимал участие в крупных операциях по ликвидации ЧС. В частности, во время крупнейшего паводка на Алтае в 2014 году он среди других спасателей выезжал в регион. За что получил медаль «За ликвидацию ЧС», медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах», крест МЧС России «За заслуги».