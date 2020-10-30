Новосибирцев попросили очистить балконы от сосулек и снега

Сегодня, 30 октября, мэрия Новосибирска обратилась к жителям города с просьбой очистить от сосулек и наледи балконы. Причиной стал мощный снегопад, обрушившийся на город ночью.
Власти заявляют, что их зона ответственности - улицы города. Идет обработка проезжих частей и тротуаров от гололёда. Чиновники заявили, что коммунальщики особое внимание обращают на остановки, пешеходные переходы, спуски и подъемы.
От рядовых же горожан просят убрать лед и снег со своих балконов. Это необходимо, чтобы кому-то сосулька или оледеневший снег не свалились на голову.