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«Сибирь» выигрывала в три шайбы, но уступила в Казани «Ак Барсу»

31 октября 2020, 01:33
Счет встречи 5:3 в пользу хозяев.

"Сибирь" в четвертом матче подряд забрасывает три шайбы, но на этот раз этого не хватает для победы. В Казани сибиряки проиграли "Ак Барсу" 3:5.

Первый период новосибирская команда выиграла со счетом 3:0. Дважды отличился Виктор Комаров. Он же отдал результативную передачу на Данила Романцева.

В дальнейшем на площадке доминировали хозяева. Они забросили 5 шайб, последнюю - в пустые ворота в конце встречи. Также стоит отметить, что "Сибирь" набрала 20 минут штрафа.

В воскресенье в очередном туре КХЛ "Сибирь" сыграет в Нижнекамске против "Нефтехимика". После этого команды ждет 10-дневный перерыв на игры Евротура.

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