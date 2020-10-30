«Сибирь» выигрывала в три шайбы, но уступила в Казани «Ак Барсу»

"Сибирь" в четвертом матче подряд забрасывает три шайбы, но на этот раз этого не хватает для победы. В Казани сибиряки проиграли "Ак Барсу" 3:5.
Первый период новосибирская команда выиграла со счетом 3:0. Дважды отличился Виктор Комаров. Он же отдал результативную передачу на Данила Романцева.
В дальнейшем на площадке доминировали хозяева. Они забросили 5 шайб, последнюю - в пустые ворота в конце встречи. Также стоит отметить, что "Сибирь" набрала 20 минут штрафа.
В воскресенье в очередном туре КХЛ "Сибирь" сыграет в Нижнекамске против "Нефтехимика". После этого команды ждет 10-дневный перерыв на игры Евротура.