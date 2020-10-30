В Новосибирске женщина за 10 тысяч рублей помогла неизвестным обналичить 6 миллионов

Сегодня, 30 октября, прокуратура Центрального района Новосибирска сообщила о готовности обвинительного заключения в отношении местной жительницы. Вскоре ее дело передадут в суд.
По версии следствия, в 2019 году женщина за 10 тысяч рублей согласилась помочь знакомому и открыла на свое имя фирму-однодневку. Сначала она зарегистрировала ООО «Спектр», после чего в 7 банках открыла расчетные счета.
Женщина передала знакомому все ключи доступа к счетам. Позднее неизвестные лица обналичили через счета фирмы-однодневки более 6 миллионов рублей.