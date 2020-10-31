Сколько денег положено семьям с детьми в ноябре и декабре в Новосибирске

В России продолжается оказание мер социальной поддержки для семей с детьми. Но размеры некоторых пособий изменились.
Больше денег получат работающие женщины, ушедшие в декретный отпуск в 2020 году. Минимум 55 830 рублей, а максимум - 322 191 рубль. Став на учет в первые 12 недель беременности, женщина вправе рассчитывать на единовременную выплату в размере 675 рублей.
Когда ребенок родился, один из родителей вправе получить 18 004 рубля. Если человек ушел в отпуск по уходу за ребёнком, то он станет получат пособие, размер которого зависит от многих факторов, в том числе заработка. Если же родитель не работает, он получает минимальную сумму - 6 752 рубля.