Сколько денег положено семьям с детьми в ноябре и декабре в Новосибирске

Когда ребенок родился, один из родителей вправе получить 18 004 рубля. Если человек ушел в отпуск по уходу за ребёнком, то он станет получат пособие, размер которого зависит от многих факторов, в том числе заработка. Если же родитель не работает, он получает минимальную сумму - 6 752 рубля.