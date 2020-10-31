atas.info
ГлавноеВсе новости

Сколько денег положено семьям с детьми в ноябре и декабре в Новосибирске

31 октября 2020, 17:10
На что могут рассчитывать люди

В России продолжается оказание мер социальной поддержки для семей с детьми. Но размеры некоторых пособий изменились.

Больше денег получат работающие женщины, ушедшие в декретный отпуск в 2020 году. Минимум 55 830 рублей, а максимум - 322 191 рубль. Став на учет в первые 12 недель беременности, женщина вправе рассчитывать на единовременную выплату в размере 675 рублей.

Когда ребенок родился, один из родителей вправе получить 18 004 рубля. Если человек ушел в отпуск по уходу за ребёнком, то он станет получат пособие, размер которого зависит от многих факторов, в том числе заработка. Если же родитель не работает, он получает минимальную сумму - 6 752 рубля.

Материалы по теме
Получателей выплат по нацпроекту «Демография» увеличилось в Новосибирской областиВ Новосибирской области выплаты на школьную форму получили 33 тысячи детейСотрудникам БСК выплатят компенсации за лечение от коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52