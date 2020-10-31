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В Новосибирске судимый за наркотики уголовник отобрал у собутыльника телефон

31 октября 2020, 14:22
Подозреваемый уже задержан полицией

В четверг, 29 октября, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ограбление. У одного из домов по улице Дачной малознакомый отобрал сотовый телефон у 37-летнего мужчины, который обратился после этого в полицию.

По полученным приметам сотрудники ППС задержали 32-летнего жителя Заельцовского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По версии полиции, подозреваемый отобрал телефон у потерпевшего после совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело.

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