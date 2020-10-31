В Новосибирске судимый за наркотики уголовник отобрал у собутыльника телефон

В четверг, 29 октября, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ограбление. У одного из домов по улице Дачной малознакомый отобрал сотовый телефон у 37-летнего мужчины, который обратился после этого в полицию.
По полученным приметам сотрудники ППС задержали 32-летнего жителя Заельцовского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
По версии полиции, подозреваемый отобрал телефон у потерпевшего после совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело.