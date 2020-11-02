Новосибирская полиция разыскивает убийцу 16-летнего подростка

Приметы разыскиваемого: на вид около 25-35 лет, славянской внешности, рост около 180 см., крупного телосложения, широкое лицо, неухоженная светло-русая борода или щетина, короткая прическа. Он был одет в олимпийку тёмного цвета с яркими вставками в районе плечевого пояса, брюки (возможно спортивные) темного цвета. У полиции есть потрет предполагаемого преступника - он на фото.