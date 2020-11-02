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Новосибирская полиция разыскивает убийцу 16-летнего подростка

2 ноября 2020, 13:13
Преступление было совершено в 2018 году

Сегодня, 2 ноября, полиция Новосибирска в очередной раз обратилась к жителям области с просьбой помочь найти виновников преступления. Сотрудники МВД ищут убийц 16-летнего подростка, тело которого было обнаружено 28 июня 2018 около 10 часов на территории парка «У моря» по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская.

Приметы разыскиваемого: на вид около 25-35 лет, славянской внешности, рост около 180 см., крупного телосложения, широкое лицо, неухоженная светло-русая борода или щетина, короткая прическа. Он был одет в олимпийку тёмного цвета с яркими вставками в районе плечевого пояса, брюки (возможно спортивные) темного цвета. У полиции есть потрет предполагаемого преступника - он на фото.

Приметы второго подозреваемого: на вид около 25-30 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения. У него вытянутое лицо, волос темно-русый, короткая стрижка. Был одет: спортивные штаны, спортивная майка. На левом глазу была гематома.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах либо о событиях, произошедших 28 июня в парке «У моря», убедительно просят позвонить по телефонам: 8(383) 232-65-65, 8(383) 345-02-82, 8-905-930-62-62, 8-913-904-93-07.

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#Новости#Происшествия
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