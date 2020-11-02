Пропавший три месяца назад новосибирец найден живым

Успешно завершены поиски пропавшего три месяца назад 33-летнего Игоря Кунакужина. 8 августа он ушел из дома в Дзержинском районе Новосибирска в сланцах и со спортивной сумкой, и исчез. Также он переслал отвечать на звонки.
Выяснилось, что мужчина переехал жить в другой регион. Как только он узнал, что его ищут, то сразу связался с родственниками. Почему он не позвонил им раньше - неизвестно.
Поисками Игоря Кунакужина занимались правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Где нашелся пропавший - не уточняется.