atas.info
ГлавноеВсе новости

Пропавший три месяца назад новосибирец найден живым

2 ноября 2020, 17:04
Поиски завершены успешно.

Успешно завершены поиски пропавшего три месяца назад 33-летнего Игоря Кунакужина. 8 августа он ушел из дома в Дзержинском районе Новосибирска в сланцах и со спортивной сумкой, и исчез. Также он переслал отвечать на звонки.

Выяснилось, что мужчина переехал жить в другой регион. Как только он узнал, что его ищут, то сразу связался с родственниками. Почему он не позвонил им раньше - неизвестно.

Поисками Игоря Кунакужина занимались правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Где нашелся пропавший - не уточняется.

Материалы по теме
Новосибирских дачников просят помочь в поисках пропавшего Олега ИвановаСК просит искитимцев помочь в поиске убийц жены главврачаПропавшего новосибирского подростка нашли мертвым под Омском
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Под Новосибирском проводили первую партию мобилизованных: видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52