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В Ленинском районе Новосибирска исчезло уличное освещение

2 ноября 2020, 14:15
На проблему жалуются жители Южного жилмассива

Сегодня, 2 ноября, жители Новосибирска рассказало о проблеме отсутствия уличного освещения. По словам подписчиков сообщества АСТ-54, на протяжении 1,5-2 месяцев в Ленинском районе, в частном секторе Южного жилмассива, не горят фонари. С наступлением вечера темнота поглощает улицу Новоалтайскую.

Местные жители сняли видео, где показали наглядно свою проблему. По их словам, диспетчеры электросетей не хотят внимать в суть происходящего.

Отдельно жителей Ленинского района тревожит проблема безопасности дорожного движения. Дети учатся во вторую смену, идти им приходится по темноте в условиях интенсивного дорожного движения.

- Из-за пандемии коронавируса на личный приём записи нет, по телефонам с официальных сайтов дозвониться невозможно, или же нужный нам специалист отсутствует на рабочем месте. Электронная жалоба отправлена в ГЖИ и в приёмную мэра, - рассказали новосибирцы.

Людям обидно, что тарифы и налоги постоянно повышаются, а чиновникам до простых новосибирцев нет дела. Жители Южного жилмасства надеются, что на них все же обратят внимание и решат проблему уличного освещения.

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