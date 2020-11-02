В Ленинском районе Новосибирска исчезло уличное освещение

- Из-за пандемии коронавируса на личный приём записи нет, по телефонам с официальных сайтов дозвониться невозможно, или же нужный нам специалист отсутствует на рабочем месте. Электронная жалоба отправлена в ГЖИ и в приёмную мэра, - рассказали новосибирцы.