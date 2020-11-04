В Новосибирской области за сутки 5 824 человека заболели ОРВИ

Сегодня, 4 ноября, по данным оперативного штаба в Новосибирской области зарегистрировано 18 025 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 151 ребенка. За сутки количество заболевших стало на 181 больше. При этом 14 820 человек выздоровели, то есть дополнительно 172 за сутки.