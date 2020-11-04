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В Новосибирской области за сутки 5 824 человека заболели ОРВИ

4 ноября 2020, 12:44
Из них 22 пришлось госпитализировать

Сегодня, 4 ноября, по данным оперативного штаба в Новосибирской области зарегистрировано 18 025 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 151 ребенка. За сутки количество заболевших стало на 181 больше. При этом 14 820 человек выздоровели, то есть дополнительно 172 за сутки.

В больницах находится 52 ребенка с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 884, а в больницах районов области -1 627.

В регионе с начала пандемии сделано 740 602 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 823 жителя области, а 55 957 человек с него сняты.

Ситуация с ОРВИ продолжает оставаться сложной. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 5 824 обращения к врачам, госпитализированы 22 пациента.

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