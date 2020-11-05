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Роспотребнадзор одобрил продление каникул в новосибирских школах

5 ноября 2020, 17:37
К очной форме обучения перейдут учащиеся 1–5 и 11 классов и малокомплектные школы.

Роспотребнадзор совместно с министерством образования НСО, представителями школ и родителей учеников обсудили возможность продления школьных каникул. По итогам совещания решение было принято. Его озвучил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он заявил, что каникулы в новосибирских школах продлены до 16 ноября. Но и после этой даты за парты вернутся не все ученики.

К очной форме обучения перейдут учащиеся 1–5 и 11 классов и малокомплектные школы. Также в традиционной форме начнут работу и все коррекционные школы области.

Остальные будут учиться дистанционно. Вопрос о возврате с удаленки учеников 9 и 10 классов вынесут на отдельное обсуждение.

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#Новости#Образование
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