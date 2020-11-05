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Турки снова начинают геологоразведку в Средиземном море

6 ноября 2020, 00:10
Корабль Barbaros Hayreddin Pasha будет работать в спорной зоне на шельфе Кипра до 16 февраля

Турция объявила об очередном этапе геологоразведки в Средиземном море. На поиск углеводородов отправится судно Barbaros Hayreddin Pasha, сообщает Нефть капитал.

Турки заявили, что сейсмографический корабль начнет работу в восточном Средиземноморья. Его сопроводят суда Tanux-1 и Apollo Moon. Работы продлятся до 16 февраля 2021 года.

Напомним, в начале осени европейские дипломаты заявили о разработке санкций в отношении Турции за нелегальные буровые работы в спорном районе Средиземного моря. При этом они могут быть не только личными против турецких деятелей, но и отраслевыми.

Турция занимается нефтегазовой разведкой на территориях, которые своими считает Греция. Есть претензии и у Кипра. Эти страны поддерживаются Францией, у которой внезапно обострились отношения с Турцией.

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