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Ушёл из жизни известный новосибирский тренер Владимир Ивакин

5 ноября 2020, 13:06
Он скончался ночью в возрасте 75 лет

Сегодня, 5 ноября, ушел из жизни известный новосибирский тренер Владимир Ивакин. Об этом сообщили в футбольном клубе «Новосибирск».

Владимир Ивкин умер ночью в возрасте 75 лет. Как отметили в клубе, несколько лет Владимир Васильевич часто болел и редко появлялся на людях.

В 1970-е годы Владимир Ивакин играл за новосибирский «Чкаловец». Завершив карьеру игрока, он долго работал тренером, воспитав в Новосибирске множество ярких профессиональных футболистов.

- Мы выражаем искренние соболезнования всем родным, близким и воспитанникам Владимира Васильевича. Покойся с миром, тренер, - написали спортсмены клуба «Новосибирск».

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