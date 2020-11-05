Ушёл из жизни известный новосибирский тренер Владимир Ивакин

Сегодня, 5 ноября, ушел из жизни известный новосибирский тренер Владимир Ивакин. Об этом сообщили в футбольном клубе «Новосибирск».
Владимир Ивкин умер ночью в возрасте 75 лет. Как отметили в клубе, несколько лет Владимир Васильевич часто болел и редко появлялся на людях.
В 1970-е годы Владимир Ивакин играл за новосибирский «Чкаловец». Завершив карьеру игрока, он долго работал тренером, воспитав в Новосибирске множество ярких профессиональных футболистов.
- Мы выражаем искренние соболезнования всем родным, близким и воспитанникам Владимира Васильевича. Покойся с миром, тренер, - написали спортсмены клуба «Новосибирск».