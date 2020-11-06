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Депутаты заксобрания НСО призвали минздрав использовать военные методы

6 ноября 2020, 10:15
Министр здравоохранения отчитался о ситуации с коронавирусом.

Депутаты заксобрания Новосибирской области сравнили ситуацию в здравоохранении из-за коронавируса с военными действиями.

На прошедшем заседании парламента с докладом о эпидобстановке выступал министр здравоохранения Константин Хальзов. Он озвучил последние данные о больных, о числе медиков, борющихся с Covid-19, о приобретенном медоборудовании и развернутых госпиталях.

В свою очередь депутаты обозначили основные проблемы системы здравоохранения. Так, представитель партии «Родина» Константин Антонов заявил, что панические настроения у населения появляются на фоне того, что врач не пришел, или скорая не приехала, тест сделан несвоевременно. То есть проблема в организации, поэтому стоит использовать военно-мобилизационную модель, открывать перевязочно-сортировочные пункты.

«У нас есть предел и мы скоро остановимся», - сказал Антонов.

Хальзов не видит в этом необходимости, считая, что выбранный минздравом путь был правильным. Но при этом согласился, что нагрузка колоссальная.

Главный врач клинической консультативно-диагностической поликлиники № 27 Александр Калиниченко считает, что к коронавирусу здравоохранение было не готово. По его мнению, необходимо решать вопрос с тест-системами, которые долго проводятся.

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