Депутаты заксобрания НСО призвали минздрав использовать военные методы

Депутаты заксобрания Новосибирской области сравнили ситуацию в здравоохранении из-за коронавируса с военными действиями.
На прошедшем заседании парламента с докладом о эпидобстановке выступал министр здравоохранения Константин Хальзов. Он озвучил последние данные о больных, о числе медиков, борющихся с Covid-19, о приобретенном медоборудовании и развернутых госпиталях.
В свою очередь депутаты обозначили основные проблемы системы здравоохранения. Так, представитель партии «Родина» Константин Антонов заявил, что панические настроения у населения появляются на фоне того, что врач не пришел, или скорая не приехала, тест сделан несвоевременно. То есть проблема в организации, поэтому стоит использовать военно-мобилизационную модель, открывать перевязочно-сортировочные пункты.
«У нас есть предел и мы скоро остановимся», - сказал Антонов.
Хальзов не видит в этом необходимости, считая, что выбранный минздравом путь был правильным. Но при этом согласился, что нагрузка колоссальная.
Главный врач клинической консультативно-диагностической поликлиники № 27 Александр Калиниченко считает, что к коронавирусу здравоохранение было не готово. По его мнению, необходимо решать вопрос с тест-системами, которые долго проводятся.