Депутаты заксобрания НСО призвали минздрав использовать военные методы

В свою очередь депутаты обозначили основные проблемы системы здравоохранения. Так, представитель партии «Родина» Константин Антонов заявил, что панические настроения у населения появляются на фоне того, что врач не пришел, или скорая не приехала, тест сделан несвоевременно. То есть проблема в организации, поэтому стоит использовать военно-мобилизационную модель, открывать перевязочно-сортировочные пункты.