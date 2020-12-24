Площадь Калинина в Новосибирске благоустроят в 2021 году

Власти Новосибирска решили заняться благоустройством площади Калинина. Ведь в следующем году здесь планируется установить стелу трудовой доблести. А перед этим место необходимо облагородить, поэтому разработка дизайн-проекта уже началась.
На площади намерены привести в порядок фасады зданий и освободить центральную часть от рекламы. Также необходимо избавиться от стихийной торговли.
Что касается стелы, то она станет такой же, как и в других городах. Ее дизайн выберут на конкурсе, итоги которого станут известны в январе. Затем предстоит ее изготовить.