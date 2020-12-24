atas.info
ГлавноеВсе новости

Площадь Калинина в Новосибирске благоустроят в 2021 году

24 декабря 2020, 18:19
Это сделают перед установкой стелы трудовой доблести.

Власти Новосибирска решили заняться благоустройством площади Калинина. Ведь в следующем году здесь планируется установить стелу трудовой доблести. А перед этим место необходимо облагородить, поэтому разработка дизайн-проекта уже началась.

На площади намерены привести в порядок фасады зданий и освободить центральную часть от рекламы. Также необходимо избавиться от стихийной торговли.

Что касается стелы, то она станет такой же, как и в других городах. Ее дизайн выберут на конкурсе, итоги которого станут известны в январе. Затем предстоит ее изготовить.

Материалы по теме
В Новосибирске на площади Калинина выросла гора мусораВ Новосибирске на площади Калинина отключились светофорыВ Новосибирске дрифтер на Жигулях попал в аварию на площади Калинина
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52