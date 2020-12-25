atas.info
ГлавноеВсе новости

Губернатор Новосибирской области встретился с преемником Чубайса из РОСНАНО Куликовым

25 декабря 2020, 11:34
Председатель правления КУ Роснано прибыл в столицу Сибири.

В четверг, 24 декабря, в Новосибирск прибыл Сергей Куликов, после ухода Чубайса ставший председателем правления УК РОСНАНО. Он встретился с губернатором Андреем Травниковым, чтобы обсудить перспективы развития проектов своей организации на территории региона.

По словам Травникова, у Новосибирской области есть огромное преимущество - наличие развитого научно-образовательного комплекса. Ведь сложным вопросом является переход научных открытий в производство. А в Новосибирске есть несколько успешных примеров решения такой задачи, когда стартапы превратили научные знания в работающий бизнес.

В свою очередь главный нанотехнолог страны назвал Новосибирск одним из ключевых научных, образовательных и инновационных центров. И необходимо максимально использовать его интеллектуальный и кадровый потенциал для создания прорывных продуктов и технологий.

- Как государственный институт развития мы должны предложить отечественным ученым и высокотехнологичному бизнесу набор эффективных инвестиционных и инфраструктурных инструментов, которые бы обеспечили превращение научно-технологических разработок в востребованный продукт и продвижение его на глобальные рынки, – отметил Сергей Куликов.

Представители РОСНАНО побывали на предприятии «Лиотех» - единственном в России промышленном производителе литий-ионных аккумуляторов и «НЭВЗ-Керамикс», занимающимся изготовлением продукции из нанокерамики. Также Куликов заехал в наноцентр «Сигма.Новосибирск», где ознакомился с различными проектами центра. Правления УК РОСНАНО посетил и портфельную компанию OCSiAl – крупнейшего в мире производителя графеновых нанотрубок. Сергей Куликов вместе с руководством компании обсудил ход развития и перспективы данного проекта.

Материалы по теме
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс сегодня начинает трехдневный рабочий визит в Новосибирск Терешкова сдала Чубайса. Новосибирск с конфиденциальным визитом посетил глава Роснано. Вице-мэр всё рассекретила Губернатор Травников объявит 31 декабря выходным в Новосибирской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52