Губернатор Новосибирской области встретился с преемником Чубайса из РОСНАНО Куликовым

В четверг, 24 декабря, в Новосибирск прибыл Сергей Куликов, после ухода Чубайса ставший председателем правления УК РОСНАНО. Он встретился с губернатором Андреем Травниковым, чтобы обсудить перспективы развития проектов своей организации на территории региона.
По словам Травникова, у Новосибирской области есть огромное преимущество - наличие развитого научно-образовательного комплекса. Ведь сложным вопросом является переход научных открытий в производство. А в Новосибирске есть несколько успешных примеров решения такой задачи, когда стартапы превратили научные знания в работающий бизнес.
В свою очередь главный нанотехнолог страны назвал Новосибирск одним из ключевых научных, образовательных и инновационных центров. И необходимо максимально использовать его интеллектуальный и кадровый потенциал для создания прорывных продуктов и технологий.
- Как государственный институт развития мы должны предложить отечественным ученым и высокотехнологичному бизнесу набор эффективных инвестиционных и инфраструктурных инструментов, которые бы обеспечили превращение научно-технологических разработок в востребованный продукт и продвижение его на глобальные рынки, – отметил Сергей Куликов.
Представители РОСНАНО побывали на предприятии «Лиотех» - единственном в России промышленном производителе литий-ионных аккумуляторов и «НЭВЗ-Керамикс», занимающимся изготовлением продукции из нанокерамики. Также Куликов заехал в наноцентр «Сигма.Новосибирск», где ознакомился с различными проектами центра. Правления УК РОСНАНО посетил и портфельную компанию OCSiAl – крупнейшего в мире производителя графеновых нанотрубок. Сергей Куликов вместе с руководством компании обсудил ход развития и перспективы данного проекта.