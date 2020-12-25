Губернатор Новосибирской области встретился с преемником Чубайса из РОСНАНО Куликовым

По словам Травникова, у Новосибирской области есть огромное преимущество - наличие развитого научно-образовательного комплекса. Ведь сложным вопросом является переход научных открытий в производство. А в Новосибирске есть несколько успешных примеров решения такой задачи, когда стартапы превратили научные знания в работающий бизнес.